Португальский ходок стал самым возрастным призёром ЧМ по лёгкой атлетике в истории

Португальский легкоатлет Жоау Виейра, специализирующийся на спортивной ходьбе, стал самым возрастным призёром в истории чемпионатов мира.

Виейра в возрасте 43 лет 7 месяцев и 9 дней завоевал серебро на мировом первенстве 2019 года в катарской Дохе на дистанции 50 км.

Как сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), португальский ходок стал самым возрастным призёром мировых первенств среди представителей всех дисциплин.

В активе Виейры также бронза ЧМ-2013 в Москве, серебро и бронза чемпионатов Европы 2010 и 2006 годов соответственно.

Ранее сообщалось, что Юсукэ Судзуки и Лян Жуй стали чемпионами мира в ходьбе на 50 км.