Португальский ходок стал самым возрастным призёром ЧМ по лёгкой атлетике в истории
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Виейра в возрасте 43 лет 7 месяцев и 9 дней завоевал серебро на мировом первенстве 2019 года в катарской Дохе на дистанции 50 км.
Как сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), португальский ходок стал самым возрастным призёром мировых первенств среди представителей всех дисциплин.
В активе Виейры также бронза ЧМ-2013 в Москве, серебро и бронза чемпионатов Европы 2010 и 2006 годов соответственно.
Ранее сообщалось, что Юсукэ Судзуки и Лян Жуй стали чемпионами мира в ходьбе на 50 км.