Судзуки и Лян Жуй стали чемпионами мира в ходьбе на 50 км

Японец Юсукэ Судзуки и китаянка Лян Жуй завоевали золотые награды чемпионата мира по лёгкой атлетике 2019 года в спортивной ходьбе на 50 км.

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Судзуки преодолел дистанцию за 4 часа 4 минуты 20 секунд. Второе место занял португалец Жоау Виейра. Тройку призёров замкнул канадец Эван Данфи. Лян Жуй преодолела дистанцию за 4 часа 23 минуты 26 секунд. Второй стала её соотечественница Маоцо Ли. Третьей к финишу пришла итальянка Элеонора Джорджи. Российские атлеты не принимали участия в данном виде программы. Ранее сообщалось, что впервые в истории ямайский спортсмен выиграл ЧМ по лёгкой атлетике в небеговой дисциплине.