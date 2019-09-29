Судзуки и Лян Жуй стали чемпионами мира в ходьбе на 50 км

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Японец Юсукэ Судзуки и китаянка Лян Жуй завоевали золотые награды чемпионата мира по лёгкой атлетике 2019 года в спортивной ходьбе на 50 км.
Судзуки и Лян Жуй стали чемпионами мира в ходьбе на 50 км
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Судзуки преодолел дистанцию за 4 часа 4 минуты 20 секунд. Второе место занял португалец Жоау Виейра. Тройку призёров замкнул канадец Эван Данфи.

Лян Жуй преодолела дистанцию за 4 часа 23 минуты 26 секунд. Второй стала её соотечественница Маоцо Ли. Третьей к финишу пришла итальянка Элеонора Джорджи.

Российские атлеты не принимали участия в данном виде программы.

Ранее сообщалось, что впервые в истории ямайский спортсмен выиграл ЧМ по лёгкой атлетике в небеговой дисциплине.

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