Судзуки и Лян Жуй стали чемпионами мира в ходьбе на 50 км
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Судзуки преодолел дистанцию за 4 часа 4 минуты 20 секунд. Второе место занял португалец Жоау Виейра. Тройку призёров замкнул канадец Эван Данфи.
Лян Жуй преодолела дистанцию за 4 часа 23 минуты 26 секунд. Второй стала её соотечественница Маоцо Ли. Третьей к финишу пришла итальянка Элеонора Джорджи.
Российские атлеты не принимали участия в данном виде программы.
Ранее сообщалось, что впервые в истории ямайский спортсмен выиграл ЧМ по лёгкой атлетике в небеговой дисциплине.