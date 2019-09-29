Тер Штеген стал первым голкипером «Барселоны» в XXI веке, отметившимся результативной передачей

Немецкий голкипер футбольного клуба «Барселона» Марк-Андре тер Штеген отметился голевой передачей в матче седьмого тура чемпионата Испании с «Хетафе», который завершился победой каталонского коллектива со счётом 2:0.

27-летний страж ворот ассистировал форварду Луису Суаресу, отличившемуся на 41-й минуте.

Как сообщает официальная страница сервиса Opta Sports в социальной сети Twitter, таким образом, тер Штеген стал первым голкипером «Барселоны» в XXI веке, которому удалось записать себе в актив результативную передачу в поединке испанского чемпионата.

Тер Штеген защищает цвета «Барселоны» с лета 2014 года и выиграл с командой все возможные трофеи: чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, а также клубный чемпионат мира по футболу.

Ранее сообщалось, что «Барселона» одержала победу над «Хетафе» в матче чемпионата Испании по футболу.