Экс-тренер «Милана» Гаттузо посетил матч «Локомотив» — «Зенит»

Итальянский специалист Дженнаро Гаттузо посетил матч 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Локомотивом» и петербургским «Зенитом».

Об этом сообщили в эфире телеканала «Матч ТВ».

До этого в СМИ появилась информация, что Гаттузо прибыл в Россию, чтобы найти себе работу в одном из российских клубов.

Последним местом работы Гаттузо был «Милан», который он возглавлял с 2017 по 2018 год и который под его руководством занял пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А и не сумел выйти в Лигу чемпионов.

В качестве тренера он также работал в швейцарском «Сьоне», греческом ОФИ, а также итальянских «Палермо» и «Пизе».

Ранее агент Марко Трабукки выразил надежду, что Гаттузо задержится в России.