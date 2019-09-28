Касаткина вышла во второй круг турнира WTA в Пекине

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Россиянка Дарья Касаткина обыграла китаянку Пэн Шуай в матче первого круга турнира категории Premier Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине.
Касаткина вышла во второй круг турнира WTA в Пекине
  • РИА Новости

Встреча продолжалась 2 часа 40 минут и завершилась со счётом 2:6, 6:4, 6:4.

Во втором раунде Касаткина встретится с Ариной Соболенко из Белоруссии.

Ранее Кузнецова, Кудерметова и Блинкова узнали соперниц по первому кругу турнира WTA в Пекине.

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