Тренер «Ростова» Карпин назвал Мамаева футболистом уровня сборной России

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал переход в команду из Ростова-на-Дону полузащитника Павла Мамаева.
Тренер «Ростова» Карпин назвал Мамаева футболистом уровня сборной России
  • © FC ROSTOV

«Если бы мы не были уверены в Мамаеве на 100%, не подписали бы его. Он квалифицированный российский игрок уровня сборной. Те моменты, которые произошли в его жизни, думаю, останутся в прошлом. Реанимируем и его», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Он также выразил мнение, что настрой Мамаева никуда не уйдёт в течение сезона. По словам Карпина, он поговорил с хавбеком и уверен, что он поможет «Ростову».

«Пока заявить его не можем, но весной, думаю, получим того Мамаева, которого бы хотелось. Вижу его в центре поля на любой позиции, кроме позиции Норманна», — сказал Карпин.

Соглашение Мамаева с «Ростовом» рассчитано на два года с возможностью продления ещё на один сезон.

Мамаев был приговорён к полутора годам лишения свободы за участие в серии потасовок в центре Москвы. 17 сентября футболист вышел на свободу по условно-досрочному освобождению, вскоре после этого его контракт с «Краснодаром» был расторгнут, он стал свободным агентом.

Ранее жена Мамаева отреагировала на переход футболиста в «Ростов».

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