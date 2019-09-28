Жена Мамаева отреагировала на переход футболиста в «Ростов»

Короткая ссылка
Алана Мамаева, жена полузащитника Павла Мамаева, отреагировала на переход мужа в футбольный клуб «Ростов».
Жена Мамаева отреагировала на переход футболиста в «Ростов»
  • РИА Новости

Супруга игрока опубликовала в Instagram фото с презентации хавбека в качестве футболиста команды из Ростова-на-Дону с подписью в виде подмигивающего смайла.

Соглашение Мамаева с «Ростовом» рассчитано на два года с возможностью продления ещё на один сезон.

Мамаев был приговорён к полутора годам лишения свободы за участие в серии потасовок в центре Москвы. 17 сентября футболист вышел на свободу по условно-досрочному освобождению, вскоре после этого его контракт с «Краснодаром» был расторгнут, он стал свободным агентом.

Ранее сообщалось, что Мамаев будет выступать за «Ростов» под 10-м номером.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить