Мамаев будет выступать за «Ростов» под 10-м номером

Футбольный клуб «Ростов» из Ростова-на-Дону объявил, под каким номером будет играть новичок команды полузащитник Павел Мамаев.

Как сообщает пресс-служба команды в Twitter, Мамаев будет выступать за жёлто-синих под 10-м номером.

Соглашение Мамаева с «Ростовом» рассчитано на два года с возможностью продления ещё на один сезон.

Мамаев был приговорён к полутора годам лишения свободы за участие в серии потасовок в центре Москвы. 17 сентября футболист вышел на свободу по условно-досрочному освобождению, вскоре после этого его контракт с «Краснодаром» был расторгнут, он стал свободным агентом.

Ранее «Ростов» объявил о подписании контракта с Мамаевым.