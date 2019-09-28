Мамаев будет выступать за «Ростов» под 10-м номером
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Как сообщает пресс-служба команды в Twitter, Мамаев будет выступать за жёлто-синих под 10-м номером.
Соглашение Мамаева с «Ростовом» рассчитано на два года с возможностью продления ещё на один сезон.
Мамаев был приговорён к полутора годам лишения свободы за участие в серии потасовок в центре Москвы. 17 сентября футболист вышел на свободу по условно-досрочному освобождению, вскоре после этого его контракт с «Краснодаром» был расторгнут, он стал свободным агентом.
Ранее «Ростов» объявил о подписании контракта с Мамаевым.