«Бавария» взяла верх над «Падерборном» в шестом туре Бундеслиги

Мюнхенская «Бавария» одолела клуб «Падерборн 07» в матче шестого тура немецкой футбольной Бундеслиги.

Встреча прошла в Падерборне и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе действующих чемпионов Германии отличились Серж Гнабри, Филиппе Коутиньо и Роберт Левандовски. Хозяева ответили голами Кая Прёгера и Джамилу Коллинса.

«Бавария» с 14 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата. «Падерборн» находится на последнем месте с одним баллом.

Ранее «Боруссия» из-за автогола упустила победу в матче Бундеслиги с «Айнтрахтом».