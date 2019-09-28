«Бавария» взяла верх над «Падерборном» в шестом туре Бундеслиги

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Мюнхенская «Бавария» одолела клуб «Падерборн 07» в матче шестого тура немецкой футбольной Бундеслиги.
«Бавария» взяла верх над «Падерборном» в шестом туре Бундеслиги
  • © Friso Gentsch/dpa
  • globallookpress.com

Встреча прошла в Падерборне и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе действующих чемпионов Германии отличились Серж Гнабри, Филиппе Коутиньо и Роберт Левандовски. Хозяева ответили голами Кая Прёгера и Джамилу Коллинса. 

«Бавария» с 14 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата. «Падерборн» находится на последнем месте с одним баллом.

Ранее «Боруссия» из-за автогола упустила победу в матче Бундеслиги с «Айнтрахтом».

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