«Боруссия» из-за автогола упустила победу в матче Бундеслиги с «Айнтрахтом»

Дортмундская «Боруссия» и франкфуртский «Айнтрахт» сыграли вничью в матче пятого тура немецкой Бундеслиги.

Встреча, прошедшая на «Коммерцбанк Арене» во Франкфурте-на-Майне, завершилась со счётом 2:2.

«Боруссия» вышла вперёд на 11-й минуте после гола Акселя Витселя. «Айнтрахт» ответил голом Андре Силвы на 43-й минуте. Дортмундцы снова повели в счёте на 66-й минуте благодаря голу Джейдона Санчо, однако упустили победу из-за автогола Томаса Делейни на 88-й минуте.

В шестом туре «Боруссия» на своём поле примет бременский «Вердер», а «Айнтрахт» на выезде сыграет с берлинским «Унионом».

Ранее сообщалось, что «Бавария» разгромила «Кёльн» в матче Бундеслиги.