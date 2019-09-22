«Боруссия» из-за автогола упустила победу в матче Бундеслиги с «Айнтрахтом»

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Дортмундская «Боруссия» и франкфуртский «Айнтрахт» сыграли вничью в матче пятого тура немецкой Бундеслиги.
«Боруссия» из-за автогола упустила победу в матче Бундеслиги с «Айнтрахтом»
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Встреча, прошедшая на «Коммерцбанк Арене» во Франкфурте-на-Майне, завершилась со счётом 2:2.

«Боруссия» вышла вперёд на 11-й минуте после гола Акселя Витселя. «Айнтрахт» ответил голом Андре Силвы на 43-й минуте. Дортмундцы снова повели в счёте на 66-й минуте благодаря голу Джейдона Санчо, однако упустили победу из-за автогола Томаса Делейни на 88-й минуте.

В шестом туре «Боруссия» на своём поле примет бременский «Вердер», а «Айнтрахт» на выезде сыграет с берлинским «Унионом».

Ранее сообщалось, что «Бавария» разгромила «Кёльн» в матче Бундеслиги.

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