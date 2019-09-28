«Локомотив» и «Зенит» назвали стартовые составы на матч 11-го тура РПЛ

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Стали известны стартовые составы московского «Локомотива» и петербургского «Зенита» на матч 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Локомотив» и «Зенит» назвали стартовые составы на матч 11-го тура РПЛ
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба железнодорожников, главный тренер команды Юрий Сёмин выпустит с первых минут Маринато Гилерме, Владислава Игнатьева, Мацея Рыбуса, Ведрана Чорлуку, Бенедикта Хёведеса, Мурило Серкейру, Дмитрия Баринова, Рифата Жемалетдинова, Гжегожа Крыховяка, Жоау Мариу и Фёдора Смолова.

«Зенит» же в своём Twitter огласил следующий состав: Андрей Лунёв, Бранислав Иванович, Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Дуглас дос Сантос, Юрий Жирков, Магомед Оздоев, Вильмар Барриос, Артём Дзюба, Сердар Азмун и Себастьян Дриусси.

Встреча состоится 28 сентября в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 19:00.

Ранее Крыховяк заявил, что в матче с «Зенитом» «Локомотив» должен продемонстрировать свои амбиции.

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