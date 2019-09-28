Крыховяк: в матче с «Зенитом» «Локомотив» должен продемонстрировать свои амбиции

Полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк заявил, что матч одиннадцатого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» будет иметь важное турнирное значение для его команды.

«Мы уже обыграли «Зенит» в Суперкубке — нам по силам сделать это и в чемпионате! Матч очень важен для «Локо» с турнирной точки зрения. В случае победы мы сравняемся с «Зенитом» по количеству набранных очков, а дальше всё в наших руках — должны обходить их по дистанции. Именно в таких матчах с топ-соперниками закаляется характер коллектива. Мы должны продемонстрировать свои амбиции. Доказать всем, что способны победить в чемпионате», — рассказал клубной пресс-службе Крыховяк.

Матч «Локомотив» — «Зенит» состоится 28 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск.

Больше об одиннадцатом туре РПЛ — в материале RT.