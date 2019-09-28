Агент Селюк раскритиковал работу тренера «Тамбова» Григоряна

Известный агент Дмитрий Селюк подверг критике работу главного тренера «Тамбова» Александра Григоряна.

«Система игры, которой пользуется Григорян, — безвыигрышная. Да, они редко будут проигрывать с крупным счётом, так как чересчур много защитников, но выигрывать тоже никогда не будут. В Европе такого тренера, думаю, уже убрали бы», — цитирует Селюка Sport24.

Он также уверен, что Григорян в скором времени будет отправлен в отставку, а также считает, что этого специалиста больше не пригласят в клуб РПЛ.

«Тамбов» занимает последнее место в чемпионате России, имея в своём активе восемь очков. В матче 11-го тура подопечные Григоряна уступили самарским «Крыльям Советов» со счётом 0:2.

Ранее тренер «Тамбова» заявил, что пенальти в матче с «Крыльями Советов» не было.