Тренер «Тамбова»: пенальти в матче с «Крыльями Советов» не было

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Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян поделился эмоциями после поражения от самарских «Крыльев Советов» (0:2) в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Тренер «Тамбова»: пенальти в матче с «Крыльями Советов» не было
  • РИА Новости

«Не хочу анализировать этот матч. Наверное, «Крылья» были лучше по игре. Но пенальти-то не было! Какого чёрта мы дальше что-то будем анализировать? Закончим интервью на том, что пенальти не было, но пенальти забил Соболев. Поздравляю «Крылья», всё отлично, всё закономерно», — сказал Григорян в эфире «Матч Премьер».

«Тамбов» занимает последнее место в чемпионате России, имея в своём активе восемь очков. «Крылья Советов» находятся на десятой позиции с 11-ю баллами.

Ранее гол и передача Александра Соболева помогли «Крыльям Советов» победить «Тамбов» в РПЛ.

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