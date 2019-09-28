Тренер «Монако» рассказал, в чём Головин превосходит Фабрегаса

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Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим сравнил полузащитников команды Александра Головина и Франсеска Фабрегаса.
Тренер «Монако» рассказал, в чём Головин превосходит Фабрегаса
  • © AlexPress, via www.imago-images./www.imago-images.de
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«Практически всю карьеру Фабрегас играл на позиции связующего звена между защитой и нападением, он отлично умеет вести игру. Когда Головин выступает в этой роли, это позволяет команде больше развивать атаки. Хотя он умеет действовать на всех позициях», — цитирует Жардима официальный сайт «Монако».

Франсеск Фабрегас является чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы в составе сборной Испании. На клубном уровне полузащитник выступал за «Арсенал», «Барселону» и «Челси». В настоящее время испанец является партнёром Головина в «Монако».

Ранее Головин рассказал об отношении к голам за «Монако».

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