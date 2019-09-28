Головин рассказал об отношении к голам за «Монако»
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«Я чувствую себя уверенно в середине поля, могу навязывать свою игру и помогать партнёрам. Меня не волнуют мои голы. Это не самое главное. Важнее всего, чтобы «Монако» вернулся на вершину», — цитирует россиянина официальный сайт Лиги 1.
В матче седьмого тура чемпионата Франции с «Ниццей» (3:1) Головин отметился дублем и стал лучшим игроком матча.
Ранее сообщалось, что Головин признан лучшим футболистом мид-уика по версии WhoScored.