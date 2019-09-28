Крал: в России ты каждую неделю проводишь тяжёлый матч

Чешский футболист московского «Спартака» Алекс Крал поделился впечатлениями от игры в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Не сказал бы, что российский чемпионат очень сильно отличается от чешского. Задачи ставятся те же. Но кое-что было для меня открытием. В России больше сильных команд, футболисты в целом лучше обращаются с мячом, многие навыки развиты лучше. Потому здесь ты каждую неделю проводишь тяжёлый матч. Я верю, что РПЛ и «Спартак» сделают меня сильнее!» — цитирует чеха пресс-служба «Спартака».

Алекс Крал перешёл в московский клуб из чешской «Славии» в летнее трансферное окно за €12 млн.

Ранее Крал назвал «Спартак» самым успешным клубом России.