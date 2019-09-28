Крал: в России ты каждую неделю проводишь тяжёлый матч

Короткая ссылка
Чешский футболист московского «Спартака» Алекс Крал поделился впечатлениями от игры в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Крал: в России ты каждую неделю проводишь тяжёлый матч
  • © ФК «Спартак»

«Не сказал бы, что российский чемпионат очень сильно отличается от чешского. Задачи ставятся те же. Но кое-что было для меня открытием. В России больше сильных команд, футболисты в целом лучше обращаются с мячом, многие навыки развиты лучше. Потому здесь ты каждую неделю проводишь тяжёлый матч. Я верю, что РПЛ и «Спартак» сделают меня сильнее!» — цитирует чеха пресс-служба «Спартака».

Алекс Крал перешёл в московский клуб из чешской «Славии» в летнее трансферное окно за €12 млн.

Ранее Крал назвал «Спартак» самым успешным клубом России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить