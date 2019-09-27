Крал назвал «Спартак» самым успешным клубом России

Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал заявил, что команде необходимо продолжить победные традиции клуба.

«Спартак» — исторически самый успешный клуб в России, а наша задача — продолжать эти победные традиции. Каждый игрок должен понимать, что выступать за такую команду — огромная честь», — цитирует Крала официальный Twitter красно-белых.

Крал перешёл в «Спартак» из пражской «Славии» в летнее трансферное окно.

После десяти туров команда занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 14 очков.

Ранее экс-тренер красно-белых Массимо Каррера заявил, что в «Спартаке» всего добился самостоятельно.