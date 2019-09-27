Каррера заявил, что в «Спартаке» всего добился самостоятельно

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказался об успешной работе в туринском «Ювентусе» и российском клубе.
Каррера заявил, что в «Спартаке» всего добился самостоятельно
  • РИА Новости

«В «Ювентусе» успехи ассоциировались с Антонио Конте. В Москве я всего добился сам», — приводит слова Карреры Tuttomercatoweb.

Каррера возглавлял московский «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые впервые за 16 лет выиграли чемпионат России по футболу.

До прихода в московский клуб Каррера был помощником Конте в «Ювентусе» и сборной Италии.

Ранее сообщалось, что «Спартак» сыграет с «Ростовом» на своём поле в 1/8 финала Кубка России.

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