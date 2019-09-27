«Спартак» сыграет с «Ростовом» на своём поле в 1/8 финала Кубка России

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Состоялась жеребьёвка хозяев полей в рамках матчей 1/8 финала Кубка России по футболу.
«Спартак» сыграет с «Ростовом» на своём поле в 1/8 финала Кубка России
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В матчах, которые пройдут 30 и 31 октября, встретятся:

«Торпедо» — «Балтика»;

«Нижний Новгород» — «Шинник»;

«Урал» — «Арсенал»;

ЦСКА — «Уфа»;

«Спартак» — «Ростов»;

«Зенит» — «Томь»;

«Ахмат» — «Луч»;

«Оренбург» — «Химки».

Команды, указанные первыми, проведут матчи на своём поле.

Ранее сообщалось, что в РФС считают недопустимыми меры по отношению к фанатам во время матча КАМАЗ — «Спартак».

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