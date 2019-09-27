«Спартак» сыграет с «Ростовом» на своём поле в 1/8 финала Кубка России
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В матчах, которые пройдут 30 и 31 октября, встретятся:
«Торпедо» — «Балтика»;
«Нижний Новгород» — «Шинник»;
«Урал» — «Арсенал»;
ЦСКА — «Уфа»;
«Спартак» — «Ростов»;
«Зенит» — «Томь»;
«Ахмат» — «Луч»;
«Оренбург» — «Химки».
Команды, указанные первыми, проведут матчи на своём поле.
Ранее сообщалось, что в РФС считают недопустимыми меры по отношению к фанатам во время матча КАМАЗ — «Спартак».