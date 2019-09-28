Ташуев уверен, что болельщики «Краснодара» ещё полюбят критикуемого ими Берга

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев поделился мнением об игре Маркуса Берга за южан.

«Ему просто нужно адаптироваться к стилю игры «Краснодара» и к особенностям нашего чемпионата в целом. Кстати, Берга я знаю очень давно. Во многом благодаря ему в клубе появился Саша Мартынович. В 2009 году я просматривал Маркуса во время финала молодёжного чемпионата Европы. Берг тогда забил три мяча, но меня поразило, как мастерски действовал против него Мартынович. После этого мы его и забрали. А что касается Берга, то уже тогда по нему было видно, что швед — качественный исполнитель. Не сомневаюсь, что в скором времени болельщики искренне его полюбят», ― отметил эксперт в беседе с RT.

Ранее бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров в шутку сравнил нападающего Берга с деревом.