Глава «Формулы-1» назвал Гран-при России уникальным этапом

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Исполнительный директор «Формулы-1» Чейз Кэри считает, что у «Сочи Автодрома» уникальная геолокация.
Глава «Формулы-1» назвал Гран-при России уникальным этапом
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«Это уникальный этап, мне нравится приезжать сюда. Это красивое место. С одной стороны ты видишь Чёрное море, а с другой — горы. Очевидно, что автодром — красивое спортивное сооружение, а вокруг ещё больше впечатляющих сооружений. Для нас это очень важно», — цитирует Кэри ТАСС.

Также глава «Формулы-1» добавил, что намерен продолжать развивать данный вид спорта в России.

Ранее он назвал Сочи приоритетным местом для проведения Гран-при России.

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