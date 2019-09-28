Глава «Формулы-1» назвал Сочи приоритетным местом для проведения Гран-при России

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Исполнительный директор «Формулы-1» Чейз Кэри прокомментировал слухи о переносе места проведения Гран-при России из Сочи в Санкт-Петербург.

«Наше соглашение здесь, в Сочи. И наш приоритет — делать сильнее это соревнование. У нас есть контракт на несколько лет, он является приоритетом номер один для нас. Мы открыты для обсуждения будущего, но приоритет — Сочи», — цитирует ТАСС Кэри.

Гран-при России в Сочи проводится с 2014 года. Контракт на проведение гонки «Формулы-1» на «Сочи Автодроме» рассчитан до 2025 года.

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