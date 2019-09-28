Шайба Тарасенко помогла «Сент-Луису» обыграть «Вашингтон» в предсезонном матче НХЛ
Встреча, состоявшаяся на арене «Энтерпрайз Центр» в Сент-Луисе, завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.
В составе победителей шайбой отметился российский форвард Владимир Тарасенко. Его партнёр по команде Иван Барбашёв не отметился результативными действиями.
В составе «Вашингтона» результативная передача на счету Евгения Кузнецова. Дмитрий Орлов очков не набрал.
Ранее сообщалось, что шайба Кучерова помогла «Тампе» обыграть «Флориду» в предсезонном матче НХЛ.