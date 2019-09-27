Шайба Кучерова помогла «Тампе» обыграть «Флориду» в предсезонном матче НХЛ

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Флорида Пантерз» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайба Кучерова помогла «Тампе» обыграть «Флориду» в предсезонном матче НХЛ
  • AFP
  • © Claus Andersen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Встреча, завершилась со счётом 4:2.

Победу «Тампе» принесли шайбы Седрика Пакетта, Янни Гурда, Никиты Кучерова и Стивена Стэмкоса. В составе «Флориды» отличились Оуэн Типпетт и Евгений Дадонов.

В других матчах игрового дня «Нью-Йорк Рейнджерс» по буллитам победил «Филадельфия Флайерс» (2:1), «Детройт Ред Уингз» взял верх над «Сент-Луис Блюз» (4:1), «Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Виннипег Джетс» (5:3), «Миннесота Уайлд» победил «Даллас Старз» (2:1), «Ванкувер Кэнакс» уступил «Аризона Койотс» (2:4), а «Калгари Флеймз» проиграл «Сан-Хосе Шаркс» (4:1).

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