Овечкин призвал забыть про кокаиновую дисквалификацию Кузнецова

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин призвал прекратить обсуждение темы дисквалификации партнёра по команде Евгения Кузнецова, который был отстранён на три матча Национальной хоккейной лиги за положительный тест на кокаин.

«Евгений — один из наших ключевых хоккеистов. С другой стороны, у других игроков появиться возможность проявить себя, показать, на что они способны. Решение о дисквалификации уже принято, что здесь говорить? Нужно забыть эту тему и двигаться дальше», — цитирует Овечкина «Спорт-экспресс».

Российский форвард Евгений Кузнецов сдал положительный тест на кокаин, в результате чего получил четырёхлетнюю дисквалификацию от международной федерации хоккея. В НХЛ нападающий был отстранён на три матча своей команды.

Ранее передача Овечкина помогла «Вашингтону» разгромить «Чикаго» в НХЛ.