ФИФА опровергла обвинения в фальсификации голосования за звание лучшего игрока мира

Международная федерация футбола (ФИФА) отреагировала на обвинения в фальсификации голосования за звание лучшего игрока мира.

«ФИФА была разочарована сообщениями в СМИ, которые ставят под сомнение честность процесса голосования премии The Best. Эти сообщения несправедливы и вводят в заблуждение», — говорится на официальном сайте ФИФА.

Как отмечают в организации, каждый голос должен был содержать соответствующие подписи национальной федерации и печать ассоциации-члена, а само голосование контролировалось независимым наблюдателем в лице компании PricewaterhouseCoopers (PwC).

«Если был какой-либо случай неправомерного поведения и даже если это не повлияло на результат голосования, ФИФА проведёт расследование и при необходимости применит санкции», — написано в заявлении.

Победу в голосовании одержал нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси.

Ранее в ФИФА дали разъяснение федерации Египта относительно пропажи голосов за Салаха.