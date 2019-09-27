Ласицкене: невозможно привыкнуть к выступлениям в нейтральном статусе

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Российская легкоатлетка Мария Ласицкене, выступающая в прыжках в высоту, заявила, что отечественным спортсменам неприятно выступать в нейтральном статусе на чемпионате мира в Дохе.
Ласицкене: невозможно привыкнуть к выступлениям в нейтральном статусе
  • РИА Новости

«К выступлению в нейтральном статусе привыкнуть невозможно. Никто из нас не привык. Все переживают, нервничают, это неприятно. Нам хочется побеждать в своей форме и видеть напротив своей фамилии свою страну», — цитирует спортсменку РИА Новости.

Она также подчеркнула, что готова переехать тренироваться в другую страну в случае критической ситуации. При этом она не намерена менять гражданство.

«Я не хочу пропускать вторую Олимпиаду», — сказала Ласицкене.

Ласицкене является двукратной чемпионкой мира.

Ранее Ласицкене раскритиковала организацию ЧМ по лёгкой атлетике в Дохе.

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