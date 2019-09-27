Ласицкене: невозможно привыкнуть к выступлениям в нейтральном статусе
- РИА Новости
«К выступлению в нейтральном статусе привыкнуть невозможно. Никто из нас не привык. Все переживают, нервничают, это неприятно. Нам хочется побеждать в своей форме и видеть напротив своей фамилии свою страну», — цитирует спортсменку РИА Новости.
Она также подчеркнула, что готова переехать тренироваться в другую страну в случае критической ситуации. При этом она не намерена менять гражданство.
«Я не хочу пропускать вторую Олимпиаду», — сказала Ласицкене.
Ласицкене является двукратной чемпионкой мира.
Ранее Ласицкене раскритиковала организацию ЧМ по лёгкой атлетике в Дохе.