Ласицкене: невозможно привыкнуть к выступлениям в нейтральном статусе

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене, выступающая в прыжках в высоту, заявила, что отечественным спортсменам неприятно выступать в нейтральном статусе на чемпионате мира в Дохе.

«К выступлению в нейтральном статусе привыкнуть невозможно. Никто из нас не привык. Все переживают, нервничают, это неприятно. Нам хочется побеждать в своей форме и видеть напротив своей фамилии свою страну», — цитирует спортсменку РИА Новости.

Она также подчеркнула, что готова переехать тренироваться в другую страну в случае критической ситуации. При этом она не намерена менять гражданство.

«Я не хочу пропускать вторую Олимпиаду», — сказала Ласицкене.

Ласицкене является двукратной чемпионкой мира.

Ранее Ласицкене раскритиковала организацию ЧМ по лёгкой атлетике в Дохе.