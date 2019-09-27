Олимпийская чемпионка Слюсарева избрана мэром Тулы

Депутаты Тульской городской думы избрали новым мэром города бывшую велогонщицу Ольгу Слюсареву.

Об этом сообщает официальный сайт Тульской городской думы.

До этого экс-спортсменка являлась председателем областного комитета по спорту и молодёжной политике и была депутатом Тульской областной думы пятого созыва.

Слюсарева является олимпийской чемпионкой 2004 года в индивидуальной гонке по очкам на велотреке. Она также дважды становилась бронзовой призёркой ОИ.

Ранее сообщалось, что ведущие спортсмены Калининградской области получат дополнительную материальную поддержку.