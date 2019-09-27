Олимпийская чемпионка Слюсарева избрана мэром Тулы
- РИА Новости
Об этом сообщает официальный сайт Тульской городской думы.
До этого экс-спортсменка являлась председателем областного комитета по спорту и молодёжной политике и была депутатом Тульской областной думы пятого созыва.
Слюсарева является олимпийской чемпионкой 2004 года в индивидуальной гонке по очкам на велотреке. Она также дважды становилась бронзовой призёркой ОИ.
Ранее сообщалось, что ведущие спортсмены Калининградской области получат дополнительную материальную поддержку.