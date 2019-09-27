Олимпийская чемпионка Слюсарева избрана мэром Тулы

Короткая ссылка
Депутаты Тульской городской думы избрали новым мэром города бывшую велогонщицу Ольгу Слюсареву.
Олимпийская чемпионка Слюсарева избрана мэром Тулы
  • РИА Новости

Об этом сообщает официальный сайт Тульской городской думы.

До этого экс-спортсменка являлась председателем областного комитета по спорту и молодёжной политике и была депутатом Тульской областной думы пятого созыва.

Слюсарева является олимпийской чемпионкой 2004 года в индивидуальной гонке по очкам на велотреке. Она также дважды становилась бронзовой призёркой ОИ.

Ранее сообщалось, что ведущие спортсмены Калининградской области получат дополнительную материальную поддержку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить