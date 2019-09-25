Ведущие спортсмены Калининградской области получат дополнительную материальную поддержку
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- РИА Новости
На выплаты смогут рассчитывать обладатели медалей чемпионатов России по олимпийским видам, Европейских игр, чемпионатов Европы и России по паралимпийским и сурдлимпийским видам.
С начала 2019 года спортсмены региона завоевали награды различного достоинства, в частности, на первенствах Европы по спортивной борьбе и по гребному спорту, на чемпионатах России по велоспорту и кёрлингу.
Ранее НСН сообщала о Кубке России по аквабайку в Тверской области.