Ведущие спортсмены Калининградской области получат дополнительную материальную поддержку

Для ведущих спортсменов Калининградской области и их тренеров предусмотрели дополнительную материальную поддержку, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на региональное Министерство спорта.

На выплаты смогут рассчитывать обладатели медалей чемпионатов России по олимпийским видам, Европейских игр, чемпионатов Европы и России по паралимпийским и сурдлимпийским видам.

С начала 2019 года спортсмены региона завоевали награды различного достоинства, в частности, на первенствах Европы по спортивной борьбе и по гребному спорту, на чемпионатах России по велоспорту и кёрлингу.

Ранее НСН сообщала о Кубке России по аквабайку в Тверской области.