Ведущие спортсмены Калининградской области получат дополнительную материальную поддержку

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Для ведущих спортсменов Калининградской области и их тренеров предусмотрели дополнительную материальную поддержку, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на региональное Министерство спорта.
Ведущие спортсмены Калининградской области получат дополнительную материальную поддержку
  • © Игорь Зарембо
  • РИА Новости

На выплаты смогут рассчитывать обладатели медалей чемпионатов России по олимпийским видам, Европейских игр, чемпионатов Европы и России по паралимпийским и сурдлимпийским видам.

С начала 2019 года спортсмены региона завоевали награды различного достоинства, в частности, на первенствах Европы по спортивной борьбе и по гребному спорту, на чемпионатах России по велоспорту и кёрлингу.

Ранее НСН сообщала о Кубке России по аквабайку в Тверской области.

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