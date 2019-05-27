Кубок России по аквабайку пройдёт 20—23 июня в Тверской области

Кубок России по водно-моторному спорту в классе «аквабайк» пройдёт 20—23 июня в Тверской области, сообщает НСН.

«Тверская область с радостью принимает топовые соревнования сезона по аквабайку четвёртый год подряд. Это перекликается с приоритетными направлениями развития региона: рост туристической привлекательности, в том числе за счёт проведения крупных спортивных событий, и пропаганда здорового образа жизни среди населения», — заявил губернатор Игорь Руденя.

Участниками соревнований станут более 50 спортсменов, в том числе бронзовый призёр этапа чемпионата мира по аквабайку в дисциплине «фристайл» этого года Сергей Чемезов и серебряный призёр этапа чемпионата Европы этого года в той же дисциплине Александр Курамшин.

Ранее Udm-Info.ru сообщало об этапе Кубка России по скейтбордингу в Ижевске.