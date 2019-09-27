Баскетболист Джеймс опубликовал забавное видео в парике

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Нападающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс выложил видео в социальных сетях, на котором он надел парик.
Баскетболист Джеймс опубликовал забавное видео в парике
  • © Ringo Chiu/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Спортсмен пошутил, что с его волосами произошло что-то непонятное и теперь он хочет заплести себе такие же косички, как у его дочери.

Джеймс перешёл в «Лейкерс» из «Кливленд Кавальерс» в 2018 году. Вместе с бывшим клубом он становился чемпионом НБА 2016 года.

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