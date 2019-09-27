Баскетболист Джеймс опубликовал забавное видео в парике
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Спортсмен пошутил, что с его волосами произошло что-то непонятное и теперь он хочет заплести себе такие же косички, как у его дочери.
Джеймс перешёл в «Лейкерс» из «Кливленд Кавальерс» в 2018 году. Вместе с бывшим клубом он становился чемпионом НБА 2016 года.
Ранее Никола Йокич сравнил звёзд НБА с дрессированными животными в цирке.
Bron's new look for 2019 🤣— Bleacher Report (@BleacherReport) September 27, 2019
*NSFW* pic.twitter.com/4bPOEPMh7E