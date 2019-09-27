Йокич сравнил звёзд НБА с дрессированными животными в цирке
- © ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
«НБА — большое шоу, которое никогда не прекращается. Если ты получишь травму, то просто останешься частью цирка. Куда бы мы ни пошли, все хотят с нами сфотографироваться. Мы как животные в цирке — фотографируемся и фотографируемся. Это забавно. Если присмотреться как следует, теряется чувство реальности. Хотя мы всего лишь играем в баскетбол», — приводит слова Йокича Sportklub.
24-летний серб играет в НБА с 2014 года, после того как был задрафтован «Денвером» под общим 41-м номером. По итогам 2016 года он вошёл в первую сборную новичков лиги, а 2019-го — в первую сборную всех звёзд и принял участие в Матче всех звёзд НБА.
Ранее сообщалось, что Кевин Дюрант не сыграет в сезоне НБА-2019/20.