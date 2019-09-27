Йокич сравнил звёзд НБА с дрессированными животными в цирке

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Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» Никола Йокич высказал мнение, что звёздные игроки лиги из-за повышенного к ним внимания похожи на дрессированных животных в цирке.
Йокич сравнил звёзд НБА с дрессированными животными в цирке
  • © ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«НБА — большое шоу, которое никогда не прекращается. Если ты получишь травму, то просто останешься частью цирка. Куда бы мы ни пошли, все хотят с нами сфотографироваться. Мы как животные в цирке — фотографируемся и фотографируемся. Это забавно. Если присмотреться как следует, теряется чувство реальности. Хотя мы всего лишь играем в баскетбол», — приводит слова Йокича Sportklub.

24-летний серб играет в НБА с 2014 года, после того как был задрафтован «Денвером» под общим 41-м номером. По итогам 2016 года он вошёл в первую сборную новичков лиги, а 2019-го — в первую сборную всех звёзд и принял участие в Матче всех звёзд НБА.

Ранее сообщалось, что Кевин Дюрант не сыграет в сезоне НБА-2019/20.

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