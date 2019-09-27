Агент Сафонов рассказал о зарплате второго вратаря ЦСКА

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Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал о дальнейшей карьере бывшего вратаря московского ЦСКА Сергея Чепчугова после его ухода из армейского клуба.
Агент Сафонов рассказал о зарплате второго вратаря ЦСКА
  • РИА Новости

«В Красноярск приехал молодой Филиппов из дубля «Спартака». А Серёжа, у которого медалей больше, чем у Брежнева, даже в заявку не попадал. Отправился в Нижний — тоже не зацепился. В Воронеж — та же история. Может, сейчас играет где-то на район», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».

Он также назвал зарплату второго голкипера ЦСКА, когда им являлся Чепчугов.

«$30—50 тыс. в месяц», — сказал Сафонов.

Чепчугов выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год. В основном он находился в команде в качестве дублёра Игоря Акинфеева. После этого Чепчугов перешёл в красноярский «Енисей», который покинул в 2018 году.

Ранее сообщалось, что фаната ЦСКА оштрафовали на 20 тыс. рублей за твит про Луиса Адриано.

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