Джака назначен капитаном лондонского «Арсенала»

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Швейцарский полузащитник Гранит Джака назначен капитаном лондонского клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Арсенал».
Джака назначен капитаном лондонского «Арсенала»
  • © Kireev/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает Mirror, такое решение принял главный тренер команды Унаи Эмери, и сообщил об этом игрокам на сегодняшней тренировке.

Отмечается, что испанский специалист ещё не определился с вице-капитаном, которым может стать либо Александр Ляказетт, либо Пьер-Эмерик Обамеянг.

Предыдущим капитаном канониров был защитник Лоран Косельни со скандалом перешедший летом в «Бордо».

27-летний Джака выступает за «Арсенал» с 2016 года. В его активе 11 голов и 16 голевых передач в 140 матчах.

Ранее сообщалось, что двум мужчинам были предъявлены обвинения за нападение на игроков «Арсенала».

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