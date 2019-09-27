Джака назначен капитаном лондонского «Арсенала»
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Как сообщает Mirror, такое решение принял главный тренер команды Унаи Эмери, и сообщил об этом игрокам на сегодняшней тренировке.
Отмечается, что испанский специалист ещё не определился с вице-капитаном, которым может стать либо Александр Ляказетт, либо Пьер-Эмерик Обамеянг.
Предыдущим капитаном канониров был защитник Лоран Косельни со скандалом перешедший летом в «Бордо».
27-летний Джака выступает за «Арсенал» с 2016 года. В его активе 11 голов и 16 голевых передач в 140 матчах.
Ранее сообщалось, что двум мужчинам были предъявлены обвинения за нападение на игроков «Арсенала».