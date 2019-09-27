«Зенит» подарил Халку чемпионскую футболку с автографами игроков
- @zenit_spb
Об этом сам 33-летний бразилец сообщил в своём Instagram, опубликовав фото с подарком и сопроводив его подписью: «Получил эту прекрасную футболку «Зенита» в качестве подарка. Чемпионы сезона-2018/19. Спасибо, зенитовская семья».
Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год. С сине-бело-голубыми он стал чемпионом России, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны.
Ранее сообщалось, что РФС смягчил наказание «Зениту» за инцидент с фанатами и ОМОНом.