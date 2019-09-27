Албон рассказал, смог бы он принять участие в гонке при +8 °C

Тайский гонщик команды «Формулы-1» Red Bull Александер Албон рассказал, смог бы он принять участие в гонке, если бы температура воздуха опустилась до +8 °C.

«Хм… Не знаю, есть ли у нас подходящие зимние шины для такой погоды, но в принципе — без проблем. Хотя, наверное, без соответствующих покрышек было бы сложновато», — заявил Албон RT.

Ранее он рассказал об особенностях своих отношений с Квятом.