Албон рассказал, смог бы он принять участие в гонке при +8 °C
Тайский гонщик команды «Формулы-1» Red Bull Александер Албон рассказал, смог бы он принять участие в гонке, если бы температура воздуха опустилась до +8 °C.
- © Hoch Zwei/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
«Хм… Не знаю, есть ли у нас подходящие зимние шины для такой погоды, но в принципе — без проблем. Хотя, наверное, без соответствующих покрышек было бы сложновато», — заявил Албон RT.
Ранее он рассказал об особенностях своих отношений с Квятом.
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