Албон рассказал об особенностях своих отношений с Квятом

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Тайский гонщик команды «Формулы-1» Red Bull Александер Албон рассказал о своих взаимоотношениях с бывшим напарником по Toro Rosso россиянином Даниилом Квятом.
Албон рассказал об особенностях своих отношений с Квятом
  • © Photo4/Lapresse
  • globallookpress.com

«Отношения были хорошие. Мы относились друг к другу с уважением, как и к самим гонкам. Соперничество было только на трассе. Никакой политики. С Даниилом было приятно работать. И эти отношения по-прежнему отличные, он классный парень, большой юморист», — заявил Албон RT.

Также спортсмен рассказал, обращался ли он за помощью к Квяту, у которого к моменту его дебюта «Формуле-1» было за плечами уже четыре сезона в королевских гонках.

«Обычно пилоты стараются не давать советов друг другу, и это в порядке вещей. Конечно, Даниил что-то объяснял мне, но в большей степени я просто наблюдал за ним, пытался понять, о чём он беседует с механиками и командой. Это очень важно. По правде говоря, я прислушивался и набирался опыта. Никогда бы не спросил у него сам: «Как бы ты прошёл этот поворот?», поскольку знаю, что в ответ он бы просто отшутился», — добавил гонщик.

Ранее он рассказал, о чём думал перед первым визитом в Россию.

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