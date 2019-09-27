Каширина стала серебряным призёром ЧМ по тяжёлой атлетике

Короткая ссылка
Российская спортсменка Татьяна Каширина стала серебряным призёром чемпионата мира по тяжёлой атлетике в Паттайе.
Каширина стала серебряным призёром ЧМ по тяжёлой атлетике
  • РИА Новости

Каширина заняла второе место в весовой категории свыше 87 кг, набрав в двоеборье 318 кг (140 + 178).

Победу одержала китаянка Ли Вэньвэнь, установившая новые мировые рекорды по сумме и в толчке — 332 кг (146 + 186).

Бронзовым призёром стала ещё одна представительница Китая — Мэн Супин — с результатом 311 кг (137 + 174).

Каширина также выиграла малые серебряные медали в рывке и в толчке.

Для сборной России это первые награды соревнований.

Ранее во ФТАР заявили, что не исключают новых отстранений российских тяжелоатлетов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить