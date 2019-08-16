Во ФТАР не исключают новых отстранений российских тяжелоатлетов

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Президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов высказал мнение о ситуации с отстранениями российских тяжелоатлетов на основе данных Московской антидопинговой лаборатории.
Во ФТАР не исключают новых отстранений российских тяжелоатлетов
  • © David Bro/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Никакой уверенности, что больше никого из спортсменов не отстранят, нет. Это «подарки» из прошлого, от предыдущих руководителей федераций. В какой-то степени сюрприз. Мы узнаём о решениях IWF из писем чуть раньше, чем это становится известно всем», — приводит слова Агапитова РИА Новости.

Ранее стало известно, что на основе данных московской лаборатории отстранены ещё семеро российских тяжелоатлетов.

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