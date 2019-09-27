Фетисов: WADA — это не полицейская история

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, а ныне первый заместитель председателя комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Вячеслав Фетисов высказал мнение о Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).

«Надо понять очень простую вещь: WADA — это не полицейская история. Это орган, созданный Международным олимпийским комитетом, организация, куда входят 50 на 50 члены МОК и представители правительств. Там не бывает каких-то решений, которые не согласованы со всеми странами, с международными федерациями. В то время, когда я там работал, там были Рене Фазель, Йозеф Блаттер, представители из лёгкой и тяжёлой атлетики. Президенты международных федераций в WADA периодически меняются, у каждого имеется возможность выносить какие-то предложения на рассмотрение. Просто всё это надо знать, работать в этом направлении, отстаивать свои интересы», — приводит слова Фетисова РИА Новости.

WADA было учреждено 10 ноября 1999 года в швейцарской Лозанне на паритетных началах Международным олимпийским комитетом и правительствами стран мира.

Ранее он высказался о шансах сборной России выступить на ОИ-2020.