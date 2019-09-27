Фетисов о допинговых скандалах в российском спорте: всё, что происходит сейчас, конечно же, печально

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, а ныне первый заместитель председателя комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Вячеслав Фетисов высказал мнение о допинговых скандалах вокруг российского спорта.

«Когда я сам занимался спортом, этой темой вообще не интересовался, столкнулся с ней только в 2002-м после Игр в Солт-Лейк-Сити, когда пришёл на руководящую должность в Госкомспорт. Допинговые скандалы после тех Игр шли один за другим, и потребовалось два года, чтобы вернуть Россию в мировую систему. Иначе нам никто не дал бы провести в России зимние Олимпийские игры. Сам факт, что нам их доверили, означал, что со всеми своими проблемами мы сумели справиться. Хотя всё, что происходит сейчас, конечно же, печально», — приводит слова Фетисова РИА Новости.

Ранее глава РУСАДА заявил, что его системно дискредитируют.