Сёмин не сбрасывает «Спартак» со счетов в борьбе за чемпионство в РПЛ

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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение о борьбе за чемпионство в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
Сёмин не сбрасывает «Спартак» со счетов в борьбе за чемпионство в РПЛ
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«У нас очень и очень интересный чемпионат. Борьбу за победу в нем поведут и «Зенит», и ЦСКА, и «Краснодар», и мы, и «Спартак». Я не сбросил «Спартак» со счетов? Ни в коем случае! И «Ростов» тоже. Эта команда вполне способна побороться за победу. Так что у нас интрига держаться будет до последних туров. Тем наш чемпионат и интересен», — приводит слова Сёмина «Спорт день за днём».

По итогам 10 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. ЦСКА располагает на втором месте с 22 очками. «Ростов», «Краснодар» и «Локомотив» занимают места с третьего по пятое набрав по 20 очков. «Спартак» с 14 очками — девятый.

Ранее Сёмин заявил, что матчи с «Зенитом» рядовыми уже много лет не бывают.

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