Сёмин: матчи с «Зенитом» рядовыми уже много лет не бывают

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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча с санкт-петербургским «Зенитом» в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Сёмин: матчи с «Зенитом» рядовыми уже много лет не бывают
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Матчи с «Зенитом» рядовыми уже много лет не бывают. Эта команда всегда в лидирующей группе, всегда борется за самые высокие места. И у нас серьёзные задачи, так что, конечно же, особенный. Игры с «Зенитом» всегда протекают очень интересно. Полный стадион, как правило. Так будет и в субботу. Безусловно, матч с особой подоплёкой», — приводит слова Сёмина «Спорт день за днём».

Матч «Локомотив» — «Зенит» состоится 28 сентября в Москве на «РЖД Арене».

Ранее сообщалось, что Алексей Миранчук будет готов сыграть с «Зенитом».

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