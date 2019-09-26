Сёмин: матчи с «Зенитом» рядовыми уже много лет не бывают

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча с санкт-петербургским «Зенитом» в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Матчи с «Зенитом» рядовыми уже много лет не бывают. Эта команда всегда в лидирующей группе, всегда борется за самые высокие места. И у нас серьёзные задачи, так что, конечно же, особенный. Игры с «Зенитом» всегда протекают очень интересно. Полный стадион, как правило. Так будет и в субботу. Безусловно, матч с особой подоплёкой», — приводит слова Сёмина «Спорт день за днём».

Матч «Локомотив» — «Зенит» состоится 28 сентября в Москве на «РЖД Арене».

Ранее сообщалось, что Алексей Миранчук будет готов сыграть с «Зенитом».