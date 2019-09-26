Стал известен следующий соперник чемпиона WBA Бивола

Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) с приставкой Super в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол проведёт поединок против представителя Доминиканской Республики Ленина Кастильо.

По словам главы промоутерской компании «Мир бокса» Андрея Рябинского, которые передаёт ТАСС, поединок пройдёт 12 октября в Чикаго.

«Ждём от Бивола красивого, яркого бокса и убедительной победы. Сразу после этого боя можно будет думать об объединительных боях», — добавил промоутер.

В активе Бивола 16 побед на профессиональном ринге и ни одного поражения. Последний на данный момент поединок он провёл в марте 2019 года, одержав победу нокаутом над американцем Джо Смитом.

Ранее сообщалось, что промоутер рассказал о ходе восстановления Тайсона Фьюри после сильного рассечения.