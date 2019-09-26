Квят заявил, что не стал бы раздумывать дважды над предложением о переходе в Red Bull

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Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят высказал мнение о возможном переходе в ведущую команду концерна — Red Bull.
Квят заявил, что не стал бы раздумывать дважды над предложением о переходе в Red Bull
  • © Alessio Marini/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Да, естественно, когда тебе предлагают перейти в команду, производительность которой выше, то об этом не стоит думать дважды. Но решения принимаются определёнными людьми, и есть специфические факторы, которые влияют на них. Поэтому нужно подождать. Я буду делать всё возможное со своей стороны, чтобы в будущем выбор был сделан в мою пользу. Сейчас я гонщик Toro Rosso и делаю максимальную работу здесь. Я отлично себя чувствую в этой команде, у нас был подиум, и мы счастливы вместе», — заявил Квят на пресс-конференции.

25-летний россиянин, начавший свою карьеру в «Формуле-1» в Toro Rosso, выступал за Red Bull полный сезон 2015 года и первые четыре гонки 2016 года, после чего был отправлен обратно в итальянский коллектив, откуда был уволен по ходу сезона-2017. Прошлый сезон он провёл в качестве пилота по развитию в Ferrari, а в текущем занимает десятое место в личном зачёте, набрав 33 очка.

Ранее Квят ответил на вопрос о возможной смене команды перед следующим сезоном.

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