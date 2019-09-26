Квят ответил на вопрос о возможной смене команды перед следующим сезоном

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Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят ответил на вопрос о возможной смене команды перед предстоящим сезоном в «Формуле-1».
Квят ответил на вопрос о возможной смене команды перед следующим сезоном
  • © Federico Basile/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«У меня трансферы не планируются. Я остаюсь в системе Red Bull, и последнее, что я слышал, — это что остаюсь в Toro Rosso. Но всё постоянно меняется, поэтому я не знаю. Я бы подождал до декабря», — заявил Квят на пресс-конференции.

Квят, начавший свою карьеру в «Формуле-1» в Toro Rosso, выступал за Red Bull полный сезон 2015 года и первые четыре гонки 2016 года, после чего был отправлен обратно в итальянский коллектив, откуда был уволен по ходу сезона-2017. Прошлый сезон он провёл в качестве пилота по развитию в Ferrari, а в текущем — занимает десятое место в личном зачёте, набрав 33 очка.

Ранее сообщалось, что, по словам Марко, Квят продолжит выступать за Toro Rosso в следующем сезоне «Формулы-1».

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