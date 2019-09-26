Квят: хотел бы, чтобы дождь пошёл в день гонки Гран-при в Сочи

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Российский гонщик команды «Формулы-1» Toro Rosso Даниил Квят признался, что был бы не против, чтобы гонка Гран-при России в Сочи прошла под дождём.
Квят: хотел бы, чтобы дождь пошёл в день гонки Гран-при в Сочи
  • © Federico Basile/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Хотелось бы, чтобы он пошёл в воскресенье. А в субботу… Мы знаем, что я буду стартовать последним, потому что нам пришлось поменять мотор. Было бы интересно, если бы погода вмешалась. Дождь — это не то чтобы моё, все ездят хорошо по дождю в «Формуле-1». Но когда стартуешь последним, в дождь открывается чуть больше возможностей перед тобой», — заявил Квят на пресс-конференции.

Гран-при России пройдёт в Сочи с 27 по 29 сентября.

Ранее Квят заявил, что если ему удастся заработать очки в Сочи, то это будет отличный результат.

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