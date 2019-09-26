Квят: если заработаю очки в Сочи, то это будет отличный результат

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Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят высказал мнение, что замена мотора перед домашним этапом «Формулы-1» в Сочи является наиболее правильным решением с точки зрения оставшихся до конца сезона Гран-при.
Квят: если заработаю очки в Сочи, то это будет отличный результат
  • © Photo4/Lapresse
  • globallookpress.com

«Мотор у нас барахлил, мы знали, что рано или поздно его придётся поменять. Делаем это сейчас, при первой возможности, чтобы иметь свежие двигатели на последние пять гонок. Они очень важные, мы боремся за высокие позиции в Кубке конструкторов и хотим заработать как можно больше очков», — заявил Квят на пресс-конференции.

Он отметил, что будет обидно стартовать последним в домашней гонке, но автодром в Сочи позволяет обгонять, а замена мотора именно здесь является наиболее логичным решением.

«Мы постараемся как можно дальше продвинуться, несмотря на штраф. Постараемся приблизиться к очковой зоне, насколько это возможно. Но это будут делать все гонщики, поэтому будет непросто. Когда стартуешь автоматически последним, то задача очень сильно усложняется. Если заработаю очки, то это будет отличный результат», — добавил гонщик.

Ранее Квят заявил, что не против переноса Гран-при России из Сочи в Санкт-Петербург.

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