Квят рассказал, с какой трибуны он бы смотрел Гран-при России
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«Скорее всего, второй поворот после первой длинной прямой, где есть первое торможение. Естественно, свою трибуну. Ещё 13-й поворот, связка шикана — шпилька. Там тоже интересно, легко ошибиться, и иногда бывает борьба», — заявил Квят на пресс-конференции.
Гран-при России пройдёт в Сочи с 27 по 29 сентября.
Ранее Квят заявил, что если ему удастся заработать очки в Сочи, то это будет отличный результат.