Квят рассказал, с какой трибуны он бы смотрел Гран-при России

Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят рассказал, какое место на трибунах автодрома в Сочи он бы занял, будучи зрителем предстоящего Гран-при России.

«Скорее всего, второй поворот после первой длинной прямой, где есть первое торможение. Естественно, свою трибуну. Ещё 13-й поворот, связка шикана — шпилька. Там тоже интересно, легко ошибиться, и иногда бывает борьба», — заявил Квят на пресс-конференции.

Гран-при России пройдёт в Сочи с 27 по 29 сентября.

Ранее Квят заявил, что если ему удастся заработать очки в Сочи, то это будет отличный результат.